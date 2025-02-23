Невеста Лепса прокомментировала слухи о беременности

Аврора Киба ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли она уже ждет ребенка. Слухи о беременности юной невесты Григория Лепса в последнее время появились в социальных сетях и СМИ, пишет gazeta.
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