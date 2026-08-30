Губернатор Самарской области оценил ничью «Ахмата» и «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал результат матча между футбольными клубами «Ахмат» и «Крылья Советов», завершившегося вничью со счётом 3:3 в шестом туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
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