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Регионы России

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Губернатор Самарской области оценил ничью «Ахмата» и «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области оценил ничью «Ахмата» и «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал результат матча между футбольными клубами «Ахмат» и «Крылья Советов», завершившегося вничью со счётом 3:3 в шестом туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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