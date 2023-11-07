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Состояние 91-летнего Киркорова ухудшилось после разрыва с молодой зазнобой

Состояние 91-летнего Киркорова ухудшилось после разрыва с молодой зазнобой

Бедрос Киркоров остается в строю даже в столь почтенном возрасте. Например, артист стал членом жюри международного многожанрового конкурса "Гордость России" во Владимире, где компанию ему составит пародист Александр Матвеев.

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