Состояние 91-летнего Киркорова ухудшилось после разрыва с молодой зазнобой

Бедрос Киркоров остается в строю даже в столь почтенном возрасте. Например, артист стал членом жюри международного многожанрового конкурса "Гордость России" во Владимире, где компанию ему составит пародист Александр Матвеев.
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