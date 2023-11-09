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В МВФ сообщили, как эскалация конфликта в Израиле повлияет на цены на нефть

В МВФ сообщили, как эскалация конфликта в Израиле повлияет на цены на нефть

Если палестино-израильский конфликт перерастет в более крупный региональный конфликт, то не исключено, что это приведет к резкому повышению стоимости нефти, которое повлияет на общую инфляцию в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого заместителя главы Международного валютного фонда Гиту Гопинат.

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