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Регионы России

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Рис Джеймс оценил поражение «Челси» от «Арсенала» в АПЛ

Рис Джеймс оценил поражение «Челси» от «Арсенала» в АПЛ

Капитан футбольного клуба «Челси» Рис Джеймс прокомментировал поражение своей команды от «Арсенала» со счётом 1:2 в гостевом матче третьего тура Английской Премьер-Лиги (АПЛ).

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