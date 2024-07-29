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Украинский врач заочно осужден на 5,5 года за призывы калечить военных ВС РФ

Украинский врач заочно осужден на 5,5 года за призывы калечить военных ВС РФ

Скриншот видео Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии руководителя первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадия Друзенко, который призывал калечить российских пленных.

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