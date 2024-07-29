Украинский врач заочно осужден на 5,5 года за призывы калечить военных ВС РФ

Скриншот видео Басманный суд Москвы заочно приговорил к 5,5 года колонии руководителя первого добровольческого мобильного госпиталя Украины Геннадия Друзенко, который призывал калечить российских пленных.
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