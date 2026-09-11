Москвичка смогла отсудить у управляющей компании 82 тыс. за лишнюю строчку в квитанции

А вы внимательно читаете то, что написано в платежке? Антенна, газ — эти строчки, может, и бесят, но они законны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А( «Нас не накручива...
- Ухажер вице-прези...
- Ухажер вице-прези...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым