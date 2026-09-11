ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Москвичка смогла отсудить у управляющей компании 82 тыс. за лишнюю строчку в квитанции

Москвичка смогла отсудить у управляющей компании 82 тыс. за лишнюю строчку в квитанции

А вы внимательно читаете то, что написано в платежке? Антенна, газ — эти строчки, может, и бесят, но они законны.

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