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Новинки Фиат: фургон для дела и трицикл для города

Новинки Фиат: фургон для дела и трицикл для города

Итальянский автопроизводитель Fiat привез на выставку коммерческого транспорта в Ганновере две новые модели: компактный фургон Doblo Easy Pro и трехколесный электрический грузовичок Tris.

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