Мнение: «У Запада все меньше желания тратить деньги на Украину», – Иван Копыл

На Украине планируют повысить расходы на оборону до 44 процентов от ВВП, сумма достигла $109 млрд. Правозащитник и журналист Иван Копыл в рамках программы «Мнение» заявил, что данный показатель будет расти, даже если Европа попытается сократить расходы.