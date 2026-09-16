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Мнение: «У Запада все меньше желания тратить деньги на Украину», – Иван Копыл

Мнение: «У Запада все меньше желания тратить деньги на Украину», – Иван Копыл

На Украине планируют повысить расходы на оборону до 44 процентов от ВВП, сумма достигла $109 млрд. Правозащитник и журналист Иван Копыл в рамках программы «Мнение» заявил, что данный показатель будет расти, даже если Европа попытается сократить расходы.

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