Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил о том, что Токио считает недопустимым празднование 3 сентября в России Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
Обиделись что лЕ...
Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
Цусиму празднуют. Победу в русско-японской войне 1904-1905 г.г.-тоже. А мы что?! Давно надо было!
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1 час.
Дмитрий Алексеевич
Сами японцы из бомбежки Хиросимы и Нагасаки сделали чуть ли не праздник, не указывая, кто их бомбил. А теперь пытаются указывать нам, что праздновать.
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1 час.
Анд
К стати, стоит им предложить, да ещё и военнно- морской парад провести в нейтральных водах но так что б из Японии видно было, можно с феерверками🤔😏
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24 мин.
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