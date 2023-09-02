Обиделись что лЕ...

АШ Анатолий Шадрин Цусиму празднуют. Победу в русско-японской войне 1904-1905 г.г.-тоже. А мы что?! Давно надо было!

Дмитрий Алексеевич Сами японцы из бомбежки Хиросимы и Нагасаки сделали чуть ли не праздник, не указывая, кто их бомбил. А теперь пытаются указывать нам, что праздновать.