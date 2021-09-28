Культуромания

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Музыка Румынии прозвучит в рамках «Посольских вечеров в Царицыне»

Музыка Румынии прозвучит в рамках «Посольских вечеров в Царицыне»

Новый концерт в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне» будет посвящен музыке Румынии. Трансляция очередного мероприятия, организованного Национальным фондом поддержки правообладателей и Музеем-заповедником «Царицыно» состоится 30 сентября.

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