Музыка Румынии прозвучит в рамках «Посольских вечеров в Царицыне»

Новый концерт в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне» будет посвящен музыке Румынии. Трансляция очередного мероприятия, организованного Национальным фондом поддержки правообладателей и Музеем-заповедником «Царицыно» состоится 30 сентября.