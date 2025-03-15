Не буди иго: игра о борьбе с Золотой Ордой появится весной 2026 года

Студия Doomers Entertainment представила свой дебютный проект — «Золотая Орда: Выживание». По замыслу авторов узник сбегает из плена и пытается выжить в недружелюбных условиях, где монголы сражаются с русичами и другими народностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии