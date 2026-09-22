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Психиатр назвал опасные последствия недосыпа

Психиатр назвал опасные последствия недосыпа

Серьезный недостаток сна вызывает галлюцинации Недостаток сна негативно сказывается на концентрации и способности управлять эмоциями уже в первые дни, а у людей с предрасположенностью к психическим расстройствам длительное бодрствование может вызвать спутанность сознания, подозрительность и искажение восприятия.

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