Психиатр назвал опасные последствия недосыпа

Серьезный недостаток сна вызывает галлюцинации Недостаток сна негативно сказывается на концентрации и способности управлять эмоциями уже в первые дни, а у людей с предрасположенностью к психическим расстройствам длительное бодрствование может вызвать спутанность сознания, подозрительность и искажение восприятия.