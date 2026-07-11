В районе Южное Тушино отремонтируют три жилых дома

Капитальный ремонт проведут в многоквартирных домах в районе Южное Тушино. Проекты уже согласованы, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.