В Москве прошел седьмой Национальный рекламный форум. Его участники обсудили изменения рынка онлайн-рекламы

В digital день седьмого НРФ его участники обсудили, как будет развиваться видеоинвентарь, какие меры необходимо предпринять для борьбы с фродом и что влияет на успешное развитие электронной коммерцииПо данным компании Mediascope, 83% жителей России пользуются интернетом на ежедневной основе.