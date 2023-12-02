В Москве прошел седьмой Национальный рекламный форум. Его участники обсудили изменения рынка онлайн-рекламы

В digital день седьмого НРФ его участники обсудили, как будет развиваться видеоинвентарь, какие меры необходимо предпринять для борьбы с фродом и что влияет на успешное развитие электронной коммерцииПо данным компании Mediascope, 83% жителей России пользуются интернетом на ежедневной основе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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