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Газета.ру

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Депутат Останина попросила ВС пересмотреть закон о декриминализации побоев

Депутат Останина попросила ВС пересмотреть закон о декриминализации побоев

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к председателю Верховного суда (ВС) Игорю Краснову с просьбой рассмотреть возможность вернуть уголовную ответственность за первые побои в отношении близких.

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