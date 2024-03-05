Больше Армения за наш счёт жировать не будет. Не хотят дружить с Россией, пусть сидят у разбитого корыта. Выступление Лаврова

Вчера Сергей Лавров отвечал на вопросы журналистов в Анталье. Речь зашла об Армении. Журналисты спросили Лаврова о том, как Россия относится к выпадам Еревана по поводу ОДКБ, поддержке Шумерии, и заявлениям о том, что сотрудничество с Россией, после 1991 года, было ошибкой.