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Больше Армения за наш счёт жировать не будет. Не хотят дружить с Россией, пусть сидят у разбитого корыта. Выступление Лаврова

Больше Армения за наш счёт жировать не будет. Не хотят дружить с Россией, пусть сидят у разбитого корыта. Выступление Лаврова

Вчера Сергей Лавров отвечал на вопросы журналистов в Анталье. Речь зашла об Армении. Журналисты спросили Лаврова о том, как Россия относится к выпадам Еревана по поводу ОДКБ, поддержке Шумерии, и заявлениям о том, что сотрудничество с Россией, после 1991 года, было ошибкой.

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