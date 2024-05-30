Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • ВАРЯГ РУС
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«Ядерный гриб вернет страх». Российский эксперт призвал устроить ядерный взрыв для умиротворения Запада

«Ядерный гриб вернет страх». Российский эксперт призвал устроить ядерный взрыв для умиротворения Запада

Заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), преподаватель НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов в статье для журнала «Профиль» заявил, что Москва должна послать всему миру сигнал, проведя демонстрационные ядерные испытания, чтобы предотвратить удары Украины западным дальнобойным оружием по российской территории.

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