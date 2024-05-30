«Ядерный гриб вернет страх». Российский эксперт призвал устроить ядерный взрыв для умиротворения Запада

Заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), преподаватель НИУ ВШЭ и эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов в статье для журнала «Профиль» заявил, что Москва должна послать всему миру сигнал, проведя демонстрационные ядерные испытания, чтобы предотвратить удары Украины западным дальнобойным оружием по российской территории.
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