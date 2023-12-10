Агент Миранчука Шпинев: в январе, думаю, Алексей перейдет в другой клуб

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, заяви, что в ближайшее зимнее трансферное окно футболист может сменить клубную пропуску, однако о возвращении в Россию не идет речи.
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