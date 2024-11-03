Пользу от льготной ипотеки в России получили только мигранты и спекулянты

Фото: fontanka.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что в последние годы льготная ипотека в нашей стране привлекла много внимания, однако, как считает эксперт Константин Крохин, председатель правления Союза жилищных организаций и член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты, она принесла ощутимую пользу только спекулянтам и мигрантам.