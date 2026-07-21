Туристы из России, пострадавшие на Памире, находятся в безопасности

Группа российских туристов, один из которых получил травмы на Памире, находится в безопасности. Об этом 22 июля сообщили журналистам в Центре Управления Кризисными Ситуациями Комитета чрезвычайных ситуаций (КЧС) Таджикистана.
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