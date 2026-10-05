ФСБ задержала двоих россиян за сбор данных об объектах ОПК и ТЭК для терактов

Силовики пресекли подготовку диверсий на оборонных предприятиях в двух регионах. Задержанные молодые люди собирали разведданные для Украины и планировали взрывы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Сегодня выборы в ...
- ОЖ Совбез и Госдума ...
- AP Неолиберальная ре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым