Школьники из Смоленска заняли призовое место в конкурсе инженерных кадров

Как рассказал Василий Анохин в социальных сетях, они заняли третье место в соревновании "Инженерные кадры России–2025" В составе команды "PROметей" ребята из Ярцевской средней школы №10 соревновались среди 700 инженеров из 49 регионов России и стран СНГ.