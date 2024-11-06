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  • Александр Дубков
    сша (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АФЕРИСТОВ)Как-то все уже за...
  • Юрий Волков
    Вот-вот и весь обслуживающий персонал в красивых трусиках от Кардена 🤑Ад на холме
  • Ирина52
    Кстати, сказано об этом и в Коране, и в Библии... Той самой, на которой клянутся в "Граде на холме"...Ад на холме

Осторожно! В Крыму на миллионы от МИД Украины действует подрывная структура

Осторожно! В Крыму на миллионы от МИД Украины действует подрывная структура

Политнавигатор За десять лет, прошедших с исторического дня воссоединения Крыма с Россией, расплодившиеся при Украине на полуострове экстремистские организации понесли сокрушительный ущерб: прекратил свое существование и практически полностью потерял влияние одиозный «меджлис», а также террористическая группировка «всемирного халифата» «Хизб ут-Тахрир», отметившаяся в сирийской войне на стороне запрещенного ИГИЛ.

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