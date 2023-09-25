Субсидию на оплату коммуналки хотят назначать в один клик

ЮВ

Юрий Во

"Если сумма в квитанции за жилищно-коммунальные услуги незаконно завышена, собственник имеет право получить половину от переплаты". Т.е. все-таки половину переплаты УК оставляет себе ? Бред. УК в таком случае заранее вдвое увеличивает рост тарифа и получает на выходе то, что планирует.