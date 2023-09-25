Если сумма в квитанции за жилищно-коммунальные услуги незаконно завышена, собственник имеет право получить половину от переплаты.
Субсидию на оплату коммуналки хотят назначать в один клик
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ЮВ
Юрий Во
"Если сумма в квитанции за жилищно-коммунальные услуги незаконно завышена, собственник имеет право получить половину от переплаты". Т.е. все-таки половину переплаты УК оставляет себе ? Бред. УК в таком случае заранее вдвое увеличивает рост тарифа и получает на выходе то, что планирует.
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