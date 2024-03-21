Станислав Поздняков: «МОК утратил самостоятельность и независимость. Руководство этой организации погрузилось в глубокое зазеркалье»

«Суммируя заявления последних двух дней со стороны МОК, складывается стойкое ощущение, что руководство этой организации погрузилось в глубокое зазеркалье, где меняются местами причинно-следственные связи, черное видится белым, а за реальность выдается какой-то параллельный мир.
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