В Магнитогорске полиция изъяла у предпринимателя 13 тысяч пачек нелегальных сигарет

Житель Магнитогорска подозревается в незаконном обороте табачной продукции на 1,7 миллиона рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Магнитогорске оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконный оборот табачной продукции.
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