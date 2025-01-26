В Магнитогорске полиция изъяла у предпринимателя 13 тысяч пачек нелегальных сигарет

Житель Магнитогорска подозревается в незаконном обороте табачной продукции на 1,7 миллиона рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в Магнитогорске оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконный оборот табачной продукции.