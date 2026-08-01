WP: Трамп может получить право на введение "адских санкций"

В США обсуждают законопроект о "адских санкциях" против России. По мнению обозревателя The Washington Post Макса Бута, предоставление Трампу права на их введение может привести к катастрофе для Вашингтона и его союзников, включая Европу и Азию.
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