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Царьград

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WP: Трамп может получить право на введение "адских санкций"

WP: Трамп может получить право на введение "адских санкций"

В США обсуждают законопроект о "адских санкциях" против России. По мнению обозревателя The Washington Post Макса Бута, предоставление Трампу права на их введение может привести к катастрофе для Вашингтона и его союзников, включая Европу и Азию.

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