Когда у женщины рождается первый ребёнок, окружающие обычно улыбаются и поздравляют. Второй тоже воспринимается как большая радость.
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