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Военная автоинспекция завершила обеспечение безопасности дорожного движения на МВТФ «АРМИЯ–2022» и VIII Армейских международных играх

Военная автоинспекция завершила обеспечение безопасности дорожного движения на МВТФ «АРМИЯ–2022» и VIII Армейских международных играх

Результатом работы военных автоинспекторов стало отсутствие дорожно-транспортных происшествий на площадках проведения мероприятий.

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