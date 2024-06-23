Елена Николаева появилась на красной дорожке и поразила своей стройностью

Телеведущая Елена Николаева через полтора месяца после родов показала стройную фигуру. Перед празднованием Дня Победы третья жена бывшего супруга Анастасии Волочковой, Игоря Вдовина, родила ему шестого ребенка.
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