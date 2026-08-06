Названы факторы, влияющие на размер пенсии россиян

На размер будущей пенсии россиян влияют несколько ключевых факторов, включая отсутствие официального трудоустройства, получение части зарплаты «в конверте», перерывы в трудовом стаже и ошибки в индивидуальном лицевом счёте.
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