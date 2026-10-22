Согласно правилам дорожного движения, запасное колесо также следует менять с летнего на зимнее, поскольку эксплуатация шин разной сезонности на одной оси не допускается, рассказал RT автоэксперт Евгений Ладушкин.
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