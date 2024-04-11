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"Государство вам ничего не должно!" Жителей Орска обвиняют, что "сами виноваты"

"Государство вам ничего не должно!" Жителей Орска обвиняют, что "сами виноваты"

Наверняка многие помнят фразу, сказанную пять лет назад директором департамента молодежной политики в Свердловской области Ольгой Глацких о том, что "государство вам ничего не должно".

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Комментарии
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Хуснутдинова марина
полностью с Вами согласна
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20 час.
Леонид Дьяченко
змлю под застройку продало государство и разрешило строительство. Отвечай Паслер. Минстрой отвечай. почему дамба не имеет гидроизоляционного слоя со стороны водохранилища.  министр строительства недалекий человек и хреновый спец. дамба принимает статическую нагрузку от накопленной воды. динамическая нагруза минимальна, заполнение водохранилища было не внезапным. Отвечай какое ООО РОГА И КАПЫТА ДЕЛАЛО ПРОЕКТ И СТРОИЛО ДАМБУ. Где был роснадзор за строительством. Все это ГОСУДАРСТВО.
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20 час.
Светлана Коваленкова
СТОП !!!А кто давал разрешение на строительство????? А почему, если это повторяется, не одели берега в бетон за столько лет?
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19 час.

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