"Государство вам ничего не должно!" Жителей Орска обвиняют, что "сами виноваты"

Леонид Дьяченко

змлю под застройку продало государство и разрешило строительство. Отвечай Паслер. Минстрой отвечай. почему дамба не имеет гидроизоляционного слоя со стороны водохранилища. министр строительства недалекий человек и хреновый спец. дамба принимает статическую нагрузку от накопленной воды. динамическая нагруза минимальна, заполнение водохранилища было не внезапным. Отвечай какое ООО РОГА И КАПЫТА ДЕЛАЛО ПРОЕКТ И СТРОИЛО ДАМБУ. Где был роснадзор за строительством. Все это ГОСУДАРСТВО.