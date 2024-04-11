Наверняка многие помнят фразу, сказанную пять лет назад директором департамента молодежной политики в Свердловской области Ольгой Глацких о том, что "государство вам ничего не должно".
"Государство вам ничего не должно!" Жителей Орска обвиняют, что "сами виноваты"
Комментарии
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Хуснутдинова марина
полностью с Вами согласна
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20 час.
Леонид Дьяченко
змлю под застройку продало государство и разрешило строительство. Отвечай Паслер. Минстрой отвечай. почему дамба не имеет гидроизоляционного слоя со стороны водохранилища. министр строительства недалекий человек и хреновый спец. дамба принимает статическую нагрузку от накопленной воды. динамическая нагруза минимальна, заполнение водохранилища было не внезапным. Отвечай какое ООО РОГА И КАПЫТА ДЕЛАЛО ПРОЕКТ И СТРОИЛО ДАМБУ. Где был роснадзор за строительством. Все это ГОСУДАРСТВО.
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20 час.
Светлана Коваленкова
СТОП !!!А кто давал разрешение на строительство????? А почему, если это повторяется, не одели берега в бетон за столько лет?
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19 час.
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