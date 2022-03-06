Власти ХМАО сняли почти все коронавирусные ограничения в регионе, сохранив запрет на проведение публичных мероприятий

Губернатор Ханты-Мансийском автономного округа Наталья Комарова сняла почти все основные коронавирусные ограничения, введенные в регионе.
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