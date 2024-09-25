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Царьград

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ФСБ: в Дагестане задержали 5 помощников украинских колл-центров

ФСБ: в Дагестане задержали 5 помощников украинских колл-центров

Предполагаемые пособники украинских колл-центров – граждане России.В ФСБ РФ сообщили о задержании 5 предполагаемых помощников украинских колл-центров в Дагестане.

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