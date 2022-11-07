Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GriG Ms
    Ну хочь не ВШЭвоте соровскойПочти 200 работни...
  • Галина Назарова
    И ЧТО??? Будут РАССЕЛЯТЬ ОЧЕРЕДНИКОВ Москвы????Игорь Войстратенк...
  • Сергей Федосеев
    ...блядь, одного на могу понять, у нас огромнейшая территория, а мы растём не вширь, а продолжаем скреБсти небеса...Лёвкин: Единый ко...

В ЮЗАО демонтировали 18 ветхих и аварийных построек

В ЮЗАО демонтировали 18 ветхих и аварийных построек

За девять месяцев 2022 года Госинспекция по недвижимости разработала дорожные карты по восстановлению и демонтажу 126 ветхих построек на территории Юго-Западного административного округа (ЮЗАО), из которых более 14 процентов были ликвидированы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх