В ЮЗАО демонтировали 18 ветхих и аварийных построек

За девять месяцев 2022 года Госинспекция по недвижимости разработала дорожные карты по восстановлению и демонтажу 126 ветхих построек на территории Юго-Западного административного округа (ЮЗАО), из которых более 14 процентов были ликвидированы.
За девять месяцев 2022 года Госинспекция по недвижимости разработала дорожные карты по восстановлению и демонтажу 126 ветхих построек на территории Юго-Западного административного округа (ЮЗАО), из которых более 14 процентов были ликвидированы.
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