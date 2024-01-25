Николь Кидман снялась со змеёй для обложки Vogue

Николь Кидман стала героиней кавер-стори февральского номера австралийского издания Vogue. На обложке, которую снял известный фэшн-фотограф Стивен Кляйн, 56-летняя актриса позирует со змеёй на руках.
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