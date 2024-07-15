CNN: Стрелявший в Трампа вызвал подозрения охраны ещё до мероприятия

Офицер осматривающий территорию, приметил злоумышленника незадолго перед роковой стрельбы.Оказывается, что ещё во время подготовки к мероприятию, где выступал Дональд Трамп, стрелявший в него мужчина привлёк к себе внимание сотрудников безопасности.