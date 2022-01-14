Происшествия

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Экипаж ДПС Управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области оказал помощь пассажирам и водителю сломавшегося автомобиля

Экипаж ДПС Управления ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области оказал помощь пассажирам и водителю сломавшегося автомобиля

В Управление ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области поступило обращение, в котором гражданин поблагодарил полицейских за оказанную помощь.

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