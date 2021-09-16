Березовые рощи и букеты ромашек: выставка приморских художников открылась в музее Харбина

Накануне в китайском городе Харбине открылась выставка российских художников. 150 работ, написанных маслом четырьмя известными живописцами, выставил Екатерининский музей русского искусства Харбина, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ИА "Партнеры".
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