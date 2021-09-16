Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Он так в своем ауле водит."Он вообще законы...
  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...

Березовые рощи и букеты ромашек: выставка приморских художников открылась в музее Харбина

Березовые рощи и букеты ромашек: выставка приморских художников открылась в музее Харбина

Накануне в китайском городе Харбине открылась выставка российских художников. 150 работ, написанных маслом четырьмя известными живописцами, выставил Екатерининский музей русского искусства Харбина, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ИА "Партнеры".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх