Стратегии победы: Британия делится опытом борьбы с Россией Ирэн ОрлонскаяБритания представила новый стратегический план, который, по мнению его разработчиков, должен привести к “легкой победе” над армией России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии