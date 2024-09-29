Морена, помню, я читала у вас недавно про «жрунов». Когда здоровый мужик уничтожал еду, предназначенную конкретно для детей (конфеты, пюрешки и т.
Откуда берутся «жруны»? В моей семье таких историй не было
Комментарии
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лл
лина любимцева
Морально обделенные.... От природы.
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15 час.
Владимир Алтайцев
Половина (!) комментариев посвящена тому, что парень правильно называет ее гражданского мужа сожителем, и что она – аморальная личность" Эти комментаторы настоящие подонки, как и этот лоб сволочной.
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12 час.
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