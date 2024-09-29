Моя семья. Счас...
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Откуда берутся «жруны»? В моей семье таких историй не было

Откуда берутся «жруны»? В моей семье таких историй не было

Морена, помню, я читала у вас недавно про «жрунов». Когда здоровый мужик уничтожал еду, предназначенную конкретно для детей (конфеты, пюрешки и т.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Морально обделенные.... От природы.
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15 час.
Владимир Алтайцев
Половина (!) комментариев посвящена тому, что парень правильно называет ее гражданского мужа сожителем, и что она – аморальная личность&quot;  Эти комментаторы  настоящие подонки, как и этот лоб  сволочной.
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12 час.

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