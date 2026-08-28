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ИА Регнум

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Замглавы Минобороны проверил боевое слаживание войск в Нижегородской области

Замглавы Минобороны проверил боевое слаживание войск в Нижегородской области

Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров проверил боевое слаживание расчетов беспилотных систем, мобильных огневых групп и штурмовых подразделений на полигоне в Нижегородской области.

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