Трамп объявил о крупнейшей нефтяной сделке с Венесуэлой

Делси Родригес подтвердила 25-летнее соглашение Венесуэлы с США по нефтедобыче в 17 месторождениях и ежедневной добыче 1,5 млн баррелей.
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