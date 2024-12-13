Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Долина, Маликов и Пресняков стали обладателями премии «Золотой граммофон»

Долина, Маликов и Пресняков стали обладателями премии «Золотой граммофон»

Народные артисты России Лариса Долина и Дмитрий Маликов, фронтмен группы «Непара» Александр Шоуа, а также певец Владимир Пресняков стали лауреатами XXIX национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
s
sergeu
Кто выбрал этих, старая вобла и два папиных и маминых сынков? Маликов хоть с консерваторским образованием, Преснякова с его гнусавым песнями только капли для носа рекламировать.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх