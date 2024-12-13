Долина, Маликов и Пресняков стали обладателями премии «Золотой граммофон»

Народные артисты России Лариса Долина и Дмитрий Маликов, фронтмен группы «Непара» Александр Шоуа, а также певец Владимир Пресняков стали лауреатами XXIX национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».
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