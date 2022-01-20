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Комнатные растения и цветы, лучше всего очищающие домашний воздух

Комнатные растения и цветы, лучше всего очищающие домашний воздух

Простой и эффективный способ улучшить домашнюю атмосферу — завести растения, очищающие воздух, ведь они справляются с этой функцией лучше, чем воздухоочистители Комнатные растения и цветы, лучше всего очищающие домашний воздух 123RF/legion-media.

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