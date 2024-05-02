E1.ru: в Екатеринбурге семью обвинили в избиении приемных детей-сирот

В Екатеринбурге семью обвинили в избиении пятерых приемных детей-сирот. Об этом сообщает E1.ru. По информации издания, пять сестер и братьев почти три года проживают в приемной семье и до последнего времени говорили своей 20-летней старшей сестре, что у них все в порядке.
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