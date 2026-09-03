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Сергей Кузнецов о мегаполисах и провинции

Сергей Кузнецов о мегаполисах и провинции

Работать в Москве, лето проводить в Суздале, несколько месяцев жить в Тарусе или Торжке — Сергей Кузнецов называет такую «длинную маятниковую миграцию» одним из главных сценариев ближайших десятилетий.

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