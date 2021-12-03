RusNewsToday24

161 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Предлагаю и Ленфильму оценить возможность создания к/ф по мотивам моей книжки "Ну, что тебе сказать про СэШэА" ......Студия «Ленфильм»...
  • Ингерман Ланская
    и третья категория - антиваксеры. их, в случае заражения, даже в больницы не надо вести - сразу в моргМинздрав назвал д...
  • Валентина Литвяк
    Чухонцы пришли к своему истоку, все. встает на  на свои места и  так будет со всеми кусавшими кормившую их руку.Хазин назвал глав...

Риск повторного заражения омикрон-штаммом коронавируса в три раза выше, чем другими вариантами

Риск повторного заражения омикрон-штаммом коронавируса в три раза выше, чем другими вариантами

Новый штамм коронавируса «Омикрон» оказался в три раза заразнее для переболевших COVID-19, заявили в ЮАР по итогам совместного исследования Центра эпидемиологического моделирования и анализа и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх