Риск повторного заражения омикрон-штаммом коронавируса в три раза выше, чем другими вариантами

Новый штамм коронавируса «Омикрон» оказался в три раза заразнее для переболевших COVID-19, заявили в ЮАР по итогам совместного исследования Центра эпидемиологического моделирования и анализа и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).
Новый штамм коронавируса «Омикрон» оказался в три раза заразнее для переболевших COVID-19, заявили в ЮАР по итогам совместного исследования Центра эпидемиологического моделирования и анализа и Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).
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